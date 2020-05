Vente de «tests non validés» : La réponse salée du Dr Marie Khemesse Ngom Ndiaye aux détracteurs

La Directrice générale de la Santé, Dr Marie Khemesse Ngom Ndiaye, a l’issu du point du jour de ce lundi 11 mai sur la situation de la maladie à coronavirus au Sénégal, a répondu à ses détracteurs tout en dénonçant les manœuvres de certaines firmes qui profitent du Covid-19 pour vendre à domicile des testes «non validés».





«Il y a des personnes mal intentionnées qui disent qu’elles ont réussi à avoir des testes rapides pour détecter le coronavirus. Il n’en est rien. C’est Interpol qui nous a mis la puce à l’oreille via la police sénégalaise. Ce produit s’appelle UNIGOLT. Et on veut passer par le programme de lutte contre le Sida. Mais, je vous dis que c’est faux tout ça. Il n’en est rien ! Il n’y a pas de produit comme ça. Ce produit n’est pas bon, je vous le dit», a-t-elle déclaré. Des propos repris par la Rfm.









Et Dr Marie Khemesse Ngom Ndiaye de poursuivre : «Les forces de défense et de sécurité ont été alertées, les Gouverneurs aussi. Je pense qu’un travail se fera à ce niveau-là. C’est sûr que les conséquences vont être tirées sur cette affaire».





Il s’agit ici, d’une alerte du ministère de la Santé et de l’Action sociale sur la commercialisation et la circulation de «médicaments douteux» contre le coronavirus. Et sur ce, Interpol, qui a saisi la police sénégalaise, indique que des personnes mal intentionnées passent par le programme de lutte contre le VIH/Sida pour agir.





Face à cette situation, le ministère de la Santé invite les populations à ne pas donner suite aux sollicitations de ces personnes mal intentionnées. Il se réserve le droit de toute poursuite judiciaire.