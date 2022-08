Vérification de l’effectivité de l’enrôlement : La CMU va ouvrir une enquête

Mamadou Bocar Daff, Directeur général de la Cmu

L'enrôlement dans les mutuelles de santé communautaire était estimé à 2 349 610 pour les bénéficiaires du programme national des bourses de sécurité familiale (PNBSF) pour les quatre générations et à 51 482 pour les titulaires de la carte d’égalité des chances (CEC) en référence aux bases de données transmises d'une part par la Délégation Générale à la Protection sociale et à la Solidarité nationale (DGPSN) et d'autre part par la Direction Générale de l'Action Sociale (DGAS).Par ailleurs, le rapport annuel de 2021 de l'ANACMU a révélé un taux d'enrôlement des bénéficiaires du PNBSF et de la CEC à travers les mutuelles de santé de 52% soit 2 046 365 bénéficiaires du PNBSF et 24 319 détenteurs de la CEC. Cependant, il reste les défis sur les questions relatives à l'effectivité de l'enrôlement, à la disponibilité du carnet par le bénéficiaire, au renouvellement annuel des carnets et à la mise à jour des listes des bénéficiaires par les mutuelles de santé. Ces manquements ont constitué d'énormes difficultés dans la mise en œuvre du processus d'enrôlement. Il ressort de l'analyse de ses chiffres, la réalisation d'un diagnostic.





Dans ce sillage, une descente sera effectuée sur le terrain afin d'identifier les bénéficiaires du PNBSF et des titulaires de la CEC. L'objectif, c'est de corriger le taux de couverture. De 2015 à 2021, plus de neuf milliards ont été injectés dans les organisations mutualistes dans le cadre de la prise en charge de ces cibles. Toutefois, des retards sont notés dans la mobilisation de ces subventions et les coûts liés à la prise en charge sont relativement insoutenables. « Il s'avère plus qu'indispensable de procéder à une vérification de l'effectivité de l'enrôlement selon la disponibilité des carnets par les chefs de ménage », selon le directeur général Bocar Mamadou Daff. Ceci va réduire sans nul doute les risques d'erreurs d'inclusion et d'exclusion. Cette option permettra également d’enrôler systématiquement les bénéficiaires qui n'ont jamais été identifiés, de faciliter le renouvellement des carnets de tous les ménages bénéficiaires du PNBSF.