Vers un congrès multidisciplinaire sur les papillomavirus responsables de neuf types de cancers

Prevention sur les cancers au Senegal

La bataille contre le cancer est perdue d’avance, il faut insister sur la prévention avant d’en arriver au cancer et le Sénégal est outillé pour le faire. L’avis est du docteur Ousmane Dieng, gynécologue, colposcopiste, spécialisé en cancer et Secrétaire général de la société sénégalaise de colposcopie, de pathologie liée au papillomavirus. Il s’est exprimé pendant une cérémonie de pré-lancement de la campagne de sensibilisation sur les papillomavirus et des journées scientifiques sur la question, prévues ces 4 et 5 mars.





" Nous organisons en partenariat avec le ministère une journée de sensibilisation qui sera une première au Sénégal et en Afrique. En marge de cette journée en tant que société savante, nous avons un congrès scientifique de deux jours qui va rassembler toutes les disciplines qui sont intéressées par le papillomavirus » a dit le docteur Dieng. Il s’agit entre autres des Orl, des cancérologues, des gynécologues ; des dermatologues.





C’est en effet un congrès international et pluridisciplinaire. « On parlera de la recherche au niveau du pays et de l’état de la recherche dans le monde sur le papillomavirus. C’est une pathologie inconnue, la première infection sexuellement transmissible en termes de dangerosité. C’est aussi un virus responsable de neuf types de cancers. Il faut noter que le cancer du col de l’utérus est le plus connu sur les cancers dus aux papillomavirus mais, il y a celui de la gorge, du vagin, de la langue, du pénis, de la vue, des amygdales entre autres ».