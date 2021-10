VIH/SIDA AU SÉNÉGAL : 39400 MALADES RECENSÉS, LES ZONES LES PLUS TOUCHÉES SONT...

Le taux de prévalence du Vih/Sida est en baisse au Sénégal.



Selon les chiffres de l’Onusida dévoilés par Le Soleil, il est passé de 0,5% à 0,3%.



En clair, notre pays ne compte plus que 39400 personnes vivant avec le Vih/Sida malades.



Le taux a même baissé chez les travailleuses du sexe (TS) passant de 6,6% à 5,8% en 2020.



La même baisse est constatée chez les consommateurs de drogue injectables avec un taux de 3,7% en 2020 contre 5,2% en 2011.



Idem chez les détenus où le taux de prévalence a chuté de 2,1%.



Toutefois, la prévalence reste élevée chez les populations clés.



En effet, elle est passée de 21,8% en 2005 à 27,6% chez les MSM (hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes).



Les localités de Ziguinchor et Kolda sont les plus touchée avec des prévalences de 1,5%.



Elles sont suivies de Kaffrine (0,9%), Tamba (0,8%) Kédougou (0,6%).

Avec ces baisses, le Sénégal s’achemine vers l’élimination du Vih/Sida en 2030.