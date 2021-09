Vih/SIDA chez les enfants : Une importante baisse notée

Une baisse du VIH chez les enfants

Entre 2010 et 2020, les nouvelles infections au Vih chez les enfants ont diminué de plus de la moitié (54%). Selon le Programme commun des Nations Unies sur le Vih/sida (Onusida), c'est grâce à l’augmentation et l'accessibilité des traitements antirétroviraux aux femmes enceintes et allaitantes vivant avec le Vih. Toutefois, des milliers d’enfants sont encore laissés pour compte.





Dans le monde, en 2020, près de la moitié (46%) des 1,7 million d’enfants séropositifs n’étaient pas sous traitement.









150.000 nouvelles infections au Vih ont été enregistrées, chez cette couche vulnérable soit quatre fois plus que l’objectif de 40.000 nouvelles contaminations pour 2020.





Le dépistage des nourrissons et des enfants exposés au Vih font que plus de deux cinquièmes des enfants vivant avec le Vih ne sont pas diagnostiqués.