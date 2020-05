[Photos-Vidéo] Visite à Gueréo : Diouf Sarr et Sidiki Kaba accueillis par les patients asymptomatiques

PHOTOS-VIDÉO. Le ministre de la santé, Abdoulaye Diouf Sarr et son homologue des forces armées, Me Sidiki Kaba se sont rendus ce samedi dans les sites de prise en charge extra-hospitalière de Thiès et Popenguine. La délégation a été accueillie par les patients asymptomatiques qui ont été transféré depuis quelques semaines dans ces sites de prise en charge que l'armée a mis à la disposition du ministère de la santé en guise de participation à l'effort de guerre contre la Covid-19.





D'une capacité respective de 200 et 160 lits, le centre aéré des Armées de Gueréo et la base militaire du camp d’entrainement de Thiès permettent d'isoler "précocement les cas confirmés asymptomatiques, leur apporter des soins appropriés, et limiter ainsi la transmission du virus".





Aux patients asymptomatiques qui se plaignent de la longueur du séjour qui dépassent pour certains les 14 jours d'incubation, le ministre de la santé a tenu à les rassurer. Il s'est également engagé à faire le nécessaire pour accélérer la cadence des tests afin de raccourcir leur séjour.





La délégation s'est aussi rendue au CTE de l'hôpital régional de Thiès.