Visite du Ministre de la Santé et de l’Action sociale à l’hôpital Youssou Mbargane de Rufisque

Samedi dernier, le tout nouveau ministre de la Santé, Ibrahima Sy, s’est rendu à l’hôpital Youssou Mbargane de Rufisque où il a pu visiter le service des urgences, ceux de la maternité et de la chirurgie.



«L’objet de la visite était de s’enquérir de l’état de cet établissement, des conditions de travail et surtout d’accueil », informe le ministère, à travers un communiqué adressé à Seneweb.



Le Dr Ibrahima Sy y a trouvé "un personnel de santé dévoué, engagé auprès des malades et travaillant dans des conditions souvent difficiles", renseigne la même source.