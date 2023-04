[Bien-être] Voici cinq bonnes raisons de boire du jus de bissap

Nous prenons pour la plupart un verre de bissap frais, sucré avant ou après les repas ou tout simplement pour étancher notre soif. Cependant, comme la plupart de ce que nous consommons, rares sont ceux qui prennent la peine d’en savoir plus. Plus qu’une boisson, le bissap a plusieurs vertus qui vous encouragent à en consommer …







Les effets bénéfiques du bissap sur la santé sont nombreux. Le bissap est une boisson qui s’obtient en infusant les fleurs d’une variété d’hibiscus. Rouge ou blanche, cette boisson africaine a fini de faire le tour du monde. Le bissap a un parfum aromatique et un goût légèrement acidulé. Pour être précis, le terme « bissap » est un mot en wolof sénégalais qui désigne la variété d’hibiscus sabdariffa. Toutefois, on utilise communément ce terme également pour nommer le jus de bissap, la délicieuse infusion rouge désormais célèbre dans le monde entier.





Un concentré de vitamine





Le bissap est un concentré de vitamine. On y trouve du calcium, du fer, de la vitamine C, de la riboflavine (vitamine B2) et de la niacine (vitamine B3). Il est donc aussi excellent pour la peau. Ces vitamines favorisent la production de collagène et ralentissent le vieillissement de la peau.





Combat l'hypertension





L'une des vertus les plus connues du bissap est de combattre l'hypertension: il régule la pression artérielle. De ce fait, le risque d’accidents cardiovasculaires et de crises cardiaques est diminué. Le bissap favoriserait la digestion et le transit grâce à son action diurétique.Il possèderait également des vertus hypotensives, permettrait de lutter contre l’hypertension artérielle et de protéger le cœur, participant ainsi à la prévention des maladies cardio-vasculaires. Riche en vitamine C et en antioxydants, cet ingrédient permet de donner du tonus à l’organisme, permettant de lutter contre les coups de fatigue passagers, et aurait un effet revitalisant et anti vieillissement. On dit souvent que le bissap c'est de l'énergie à boire.





Anti inflammatoire





Le jus de bissap est recommandé pour combattre les inflammations. Principalement celles des voies respiratoires. Il est aussi utilisé pour combattre le rhume. Et dans ces cas, l’idéal est de le consommer comme boisson chaude. Pour toutes celles qui souffrent de règles douloureuses, le bissap peut être une solution. Le jus de bissap permet, en effet, de relaxer les muscles utérins.





Source d’énergie





Le bissap possède de la vitamine C. C'est une source d'énergie naturelle, idéale pour le matin. Contrairement à beaucoup de boissons énergisantes industrielles, le bissap ne contient aucun produit chimique. Consommé modérément, il donne du tonus. Au Sénégal, les femmes enceintes en consomment. Malgré tout, il leur est conseillé de faire attention pour éviter les risques d'hypotension. L'infusion de fleurs d'hibiscus est idéale pour lutter contre des problèmes de peau comme l'eczéma par exemple. Le jus de bissap est excellent pour le transit. Il facilite la digestion et aide à prévenir les maux de ventre.





Contre-indications





Consommé raisonnablement le bissap n’a pas d’effets indésirables. Toutefois, consommé en trop grande quantité, il peut avoir des conséquences négatives chez les personnes souffrant d’hypotension. Mal dosé, le bissap peut conduire à des diarrhées