Voici les 10 aliments qui contiennent le plus de protéines

les 10 aliments qui contiennent le plus de protéines

Les protéines sont essentielles pour l’organisme. Elles participent notamment au renouvellement des tissus musculaires, des cheveux et des ongles, de la matrice osseuse, mais aussi de la peau. Voici les 10 aliments qui en contiennent le plus.









L’ŒUF

C’est sans doute l’une des meilleures sources de protéines. Si le jaune en a davantage que le blanc, on évitera d’en abuser compte tenu de sa teneur en cholestérol. Les sportifs, en cas d’entraînement intensif, n’hésitent pas d’ailleurs à manger beaucoup de blancs d’œuf.





LE PARMESAN

Les fromages sont très riches en protéines, mais certains le sont plus que d’autres. En tête de classement, on retrouve le parmesan. Il peut contenir notamment jusqu’à 36% de protéines. On peut donc en abuser à toutes les sauces.





LE POISSON

On ne compte plus les bienfaits du poisson. Sur le plan des protéines, c’est surtout le thon qui est intéressant. Il se mange aussi bien en salade que snacké à la plancha. Avec un peu de sauce soja, c’est délicieux.





LES VOLAILLES

La viande blanche des volailles contient beaucoup de protéines. Mais ce n’est pas leur unique intérêt. Elles contiennent également des lipides et peu de cholestérol.





LE SOJA

Les végétariens le savent : le soja est un excellent allié pour une alimentation sans viande. Sous forme de tofu par exemple, le soja représente un apport en protéines très important. A noter : mieux vaut privilégier le soja bio.





LA CACAHUÈTE

Les cacahuètes sont réputées pour être très protéinées. D’après l’Anses, une portion de 100 g contient 27,3 g de protéines. Pour profiter de ses bienfaits, on évitera de la consommer grillée ou salée. Par ailleurs, beaucoup de personnes souffrent d’allergies aux arachides.





LES LENTILLES

Tout comme les pois chiches et les haricots rouges, ces légumineuses sont plébiscitées par la plupart des végétariens. Les lentilles sont riches en protéines végétales et sont ainsi une bonne alternative à la viande. On peut les associer à des produits céréaliers comme l’avoine, le millet ou le seigle.





LE FROMAGE BLANC

Avec une teneur moyenne de 8g pour 100g, les fromages blancs sont d'excellentes sources de protéines. On le consomme donc pour combler des petits creux ou pour bien démarrer la journée au petit-déjeuner en y ajoutant par exemple du muesli.





LES AMANDES

En plus du calcium, et comme tous les fruits oléagineux, les amandes contiennent de la vitamine E. Les nutritionnistes recommandent d’en manger une petite poignée le matin. Riches en protéines, il ne faut pas en abuser. La production française est à privilégier mais plus rare donc plus chère.





LES EDAMAME