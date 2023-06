Vote de la loi portant exercice dentaire: une mise à mort des techniciens supérieurs d'odontologie et Cie ?

L'Assemblée nationale a adopté la loi portant exercice de la chirurgie dentaire. Cette loi ouvre les perspectives d'encadrement de la discipline, mais risique d'être une entrave du corps des Techniciens supérieurs d'odontologie (TSO) et des Auxiliaires et autres assistants dentaires.





Dans ce contexte, "And Gueussem" parle de nombrilisme et de corporatisme dans ce pays où l'offre en soins bucco-dentaires demeure des plus faibles à cause du déficit permanent et chroniques de chirurgiens dentaires.





En outre, tout en saluant l'appel au Dialogue national incluant les centrales syndicales, "And Gueusseum" considère que, même n'étant pas invitée, cette rencontre est aussi sociale pour solder les passifs sociaux et ne doit être que politique pour gérer des contentieux, des mandats, des parrainages et des élections car la restauration du climat social en est un challenge.