Ziguinchor : 4 000 doses reçues à la veille du lancement de la vaccination

La région médicale de Ziguinchor (sud) a reçu, mercredi, une première dotation de 4.000 doses de vaccin dans le cadre de la campagne nationale de vaccination devant démarrer jeudi dans la Capitale du Sud, a appris l’APS des autorités médicales et administratives.’’Nous venons de réceptionner 4.000 doses de vaccin de Sinopharm. Il s’agit d’une première dotation. Une seconde dotation d’autant de doses est attendue dans 15 jours’’, a déclaré le Gouverneur de Ziguinchor Guédj Diouf.Il procédait à la réception officielle des doses de vaccin attribuées à la région en présence du Commandant Youssoupha Tine, le médecin-chef de région (MCR), des autorités locales, des notabilités publiques locales et des membres de la presse.’’Dès demain (jeudi) les opérations de vaccination vont démarrer dans la région. Toutes les dispositions sont déjà prises à cet effet’’, assuré le chef de l’exécutif local en rappelant que ’’la cible prioritaire est constituée du personnel sanitaire et des personnes ayant plus de 60 ans et vivant avec une comorbidité’’.Le Gouverneur de Ziguinchor a beaucoup inssité sur le plan et la stratégie déjà mis en place par les autorités médicales locales pour sensibiliser et convaincre les populations de la ’’bonne utilité des vaccins’’.La région médicale a pris toutes les mesures pour procéder au dispatching des 4000 doses dans les cinq districts sanitaires et 130 postes de santé que compte la région de Ziguinchor, selon son médecin chef.’’Dès jeudi les autres districts vont venir récupérer leur lot de doses. Tout est travaillé à l’avance. Le lot de Ziguinchor est bien conservé dans une chambre froide aux normes. Pour les autres districts, des réfrigérateurs bleus homologués y sont déjà installés. Même un dispositif solaire est déjà installé pour les districts qui n’ont pas d’électricité’’, a assuré le commandant Youssoupha Tine.Il a misé sur l’expérience vaccinale de son personnel sanitaire pour une ’’bonne administration’’ des doses de Sinopharm.’’Nous avons une longue expérience dans le domaine de la vaccination. Le Sénégal dispose de 14 vaccins dans le cadre de son PEV (Plan Élargi de Vaccination)’’, a fait valoir M. Tine signalant que plus de 3.000 sur les 4.000 doses réceptionnées seront administrées aux personels de santé qui sont en première ligne’’.