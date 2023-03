Ziguinchor : Un centre de diabétologie bientôt ouvert à l'hôpital régional.

Après Thiès, Ziguinchor va abriter le deuxième centre de référence de traitement du diabète. Ce centre sera le fruit d'un partenariat entre la direction du centre hospitalier régional de Ziguinchor et le Dr Martin Carvalho, endocrinologue diabétologue à Marseille originaire de la région. Les patients de Ziguinchor peuvent désormais pousser un ouf de soulagement par la voix du Président de l'Association sénégalaise de soutien et d'assistance aux diabétiques (ASSAD) de Ziguinchor, Babacar Wade. L'association compte 1000 patients qui sont traités dans une salle sous-équipée.

"Le Centre de référence de diabétologie qui sera érigé dans l'enceinte de l'hôpital régional de Ziguinchor pourrait accueillir les malades des autres régions et des pays voisins pour les traitements de même que les hospitalisations et accueillir des séances de sensibilisation", confie Babacar Wade, le président de l'ASSAD.