02 jours sans eau: le supplice des habitants de Dahra Djoloff

Les habitants de la commune de Dahra Djoloff sont dans le désarroi. Depuis quelques jours, l'un des trois sites de production alimentant ladite commune a connu des baisses de production allant aux manques d'eau.





Pour rappel, il y a un peu moins de deux ans, la ville avait connu ce même calvaire. Avec une population de plus de 45 000 habitants, c'est la croix et la bannière pour se procurer le liquide précieux. Les habitants de Dahra et environs se rabattent sur des localités comme Thiaméne, Mboussobé, Guéli entre autres pour étancher leur soif. En cette période de canicule, beaucoup de ménages sont dans un désarroi total.

Les équipes de la Sen'Eau sont mobilisées pour apporter une solution diligente à cette situation. La Sen'Eau, au nom de son Directeur territorial, Ghislain Diatta, présente ses excuses pour les désagréments subis.