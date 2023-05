1 Mai : Le Satnav craint un chômage technique de près de mille travailleurs

Le Syndicat autonome des travailleurs de la réparation navale (Satnav) a alerté sur la situation qui guette ses membres. Ces derniers, qui organisaient un rassemblement pour marquer la fête du 1er Mai, craignent un chômage technique de près mille employés, dont des centaines de permanents, de prestataires et des journaliers, à cause d’un problème de renouvellement du contrat de concession entre Dakarnav et l’État du Sénégal.







Selon le secrétaire général du Satnav, Abasse Fall, les travailleurs commencent à ressentir cette situation. "Aujourd’hui, nous ne pouvons plus faire des prêts bancaires et ne savons pas ce que nous réserve l’avenir. Nous voulons que l’État éclaire notre lanterne. Cette journée qui célèbre la fête du Travail est un moment pour se pencher sur la problématique de la reconduction du contrat de concession qui est à 13 mois de sa fin’’, informe-t-il.