1 million en faux billets saisi : Une dame tente de corrompre des policiers de Diamaguène Sicap-Mbao pour faire libérer son frère

Un véritable coup de filet a été réalisé par les éléments du commissariat de Diamaguène Sicap-Mbao. Les hommes du commissaire Ousmane Diop ont fait tomber un contrefacteur en possession d'un million F CFA en billets non authentiques. Sa sœur R. S. leur a proposé un million F CFA pour le faire libérer. Tous les deux ont été déférés ce mercredi. Détails !





Le commissariat de Diamaguène Sicap-Mbao vient de démanteler une entreprise délictuelle, avec la saisie d'un million de francs CFA en faux billets. Tout a commencé lorsque le chef de service a reçu un renseignement relatif à l'existence d'un vaste réseau de faux-monnayeurs au quartier Lansar.





Après avoir identifié le cerveau de cette mafia, les hommes du commissaire Ousmane Diop ont mis un dispositif de surveillance sur les lieux indiqués. C'est ainsi que les limiers ont aperçu le suspect qui se rendait à Pikine dans le cadre de son commerce illicite.





Les policiers de Diamaguène Sicap-Mbao l'ont intercepté au rond-point terminus de Tally Bou Bess. Il était en possession de 100 coupures de 10 000 F CFA en faux billets de banque, soit un million de francs non authentiques.





Pour le tirer d'affaire, sa sœur aux initiales R. S. venue aux nouvelles a tenté de monnayer la libération de son frère B. S.. Selon des sources de Seneweb, elle a brandi un million F CFA en billets authentiques pour acheter le silence des hommes du commissaire Diop. La ménagère R. S. sera arrêtée sur ces entrefaites pour tentative de corruption à agent portant sur un million F CFA.





Interrogé sur procès-verbal, l'indélicat marchand ambulant a reconnu son statut de contrefacteur. Il affirme exercer ce commerce illicite depuis 2019 grâce à la complicité d'un ressortissant gambien.





Quant à sa sœur R. S., elle a tenté de faire croire aux enquêteurs qu'elle voulait faire libérer son frère. Elle a fait savoir qu'elle a agi sur instruction du faux-monnayeur B. N.





Les résultats des réquisitions adressées respectivement à la Banque centrale des États de l'Afrique de l’Ouest (BCEAO) et à la Division de la police technique et scientifique ont confirmé que les 100 billets de 10 0000 F CFA saisi (un million) sur B. S. ne sont pas authentiques.





Au terme de l'enquête, B. S et sa sœur R. S ont été déférés ce mercredi pour détention et tentative de mise en circulation de faux billets de banque et tentative de corruption à agent portant sur un million de francs CFA.