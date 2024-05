1 mort et 2 blessés sur l’Autoroute : les détails de l'horreur captés par les caméras de surveillance

Un double accident survenu sur l’Autoroute aux alentours de l’école Mariama Niass, ce mercredi 15 mai, a fait un mort et deux blessés. Un camion roulant sur la voie d’arrêt d’urgence, dans le sens Patte d’Oie-Centre de Dakar, a subitement dérapé vers la gauche. Il a heurté un autre gros porteur, qui circulait au milieu de la route. En se rabattant à gauche pour éviter le pire, celui-ci entraîne sur les glissières un bus Tata qui avait emprunté la voie rapide.



Les caméras de surveillance publique, exploitées par les enquêteurs de la section Accidents du commissariat central, ont tout capté de la scène d’horreur, enregistrée à 4 heures 8 minutes, selon L’Observateur.



Le pire allait arriver, d’après les images évoquées par le journal : «Deux jeunes qui étaient à bord d’une moto Jakarta sont témoins de la scène. Le conducteur, stationné sur la chaussée, part se soulager à côté de [l’une des pépinières aménagées à quelques endroits le long de l’autoroute]. Son passager traverse la route, cherchant à secourir les victimes. Les secondes qui suivent, on constate qu’un [troisième] camion, lourdement chargé de béton armé, arrive sur les lieux à vive allure. Le conducteur tente d’éviter le carambolage. Malheureusement, il perd le contrôle de la voiture, terminant sa course dans les plantes où il écrase le motocycliste.»



La victime décédée se nomme El. Kébé, précise L’Observateur, qui souligne que sa dépouille a été trouvée sous le camion qui l’a percuté et déposé à l’hôpital de Fann. La même source rapporte que les deux blessés, M. Dia et M. Ndiaye, qui étaient dans le bus Tata, ont été acheminés dans une autre structure de santé.



Le journal du Groupe futurs médias informe que le chauffeur d’un des camions, K. Wade, a été placé en garde à vue pour homicide involontaire. «Il avait pris la fuite au moment du constat. C’est vers 15 heures qu’il s’est livré au commissariat central de Dakar. Les autres chauffeurs ne sont pas inquiétés à ce stade de l’enquête.»