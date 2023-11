10 000 F CFA pour les duplicata de Cni, la Daf tape du poing sur la table

Le Directeur de l'automatisation des fichiers (Daf), Léopold Fiacre Badiane, est dans tous ses états. Il s'est fendu d'un communiqué. Lequel constate des agissements en porte-à-faux avec la loi. "Il m'a été donné de constater que les préposés à l'enrôlement pour l'obtention d'un duplicata suite à une détérioration de la Carte nationale d'identité (Cni), réclament aux demandeurs la production d'un timbre fiscal de 10 000 F CFA", déplore-t-il.



Or, assène le commissaire divisionnaire, les textes régissant la production de la Cni biométrique Cédéao sont clairs car stipulant "en cas de perte et non en cas de duplicata."



En conséquence, prévient le Daf : "La production d'un duplicata suite à la détérioration d'une Cni est gratuite dès lors que le requérant présente la Cni détériorée". Les concernés sont avertis.