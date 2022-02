10 ans de la Grande Rentrée Citoyenne: Fatma Samoura cite Aliou Cissé et les Lions en exemple

La Secrétaire générale de la Fédération internationale de football association (Fifa), Mme Fatma Samoura a été désignée marraine des 10 ans de la Grande Rentrée Citoyenne. La cérémonie s’est tenue ce jeudi 24 février 2022, au Grand Théâtre national de Dakar. La Sénégalaise qui vient d’être nommée membre indépendante du Comité de gestion de la Fédération internationale de l’automobile (FIA), a livré un message vidéo percutant aux jeunes pour les encourager à faire preuve de persévérance.



« Croyez bien que j’aurais aimé être parmi vous aujourd’hui pour les 10 ans de la Grande Rentrée Citoyenne, d'autant plus que son initiatrice Amy Sarr Fall m’a fait l'honneur de me désigner marraine de cet évènement national. J’aimerais la remercier pour cette distinction qui me va droit au cœur et la féliciter pour le travail qu’elle abat en faveur de la promotion de l’éducation, de la citoyenneté et du leadership féminin. Depuis son lancement en 2012, la Grande Rentrée Citoyenne a permis de fédérer des milliers de jeunes autour du culte de l’excellence et de la persévérance… Ça a naturellement provoqué beaucoup de joie et d’euphorie dans les cœurs. C’est un moment que le Sénégal espérait depuis plus de 60 ans et c’est l’occasion de féliciter les joueurs et leur sélectionneur Aliou Cissé que je salue. » Poursuivant, elle leur rendra un vibrant hommage « Champions et fair-plays jusqu’au bout puisqu’ils ont été récompensés aussi pour toutes ces valeurs qui fondent la beauté du sport et qu’ils ont mis en avant. Des valeurs que je vous invite chers jeunes à faire sienne puisqu’elles sont le fondement de cette victoire. Le patriotisme, la persévérance, la résilience.



Tous les investissements que vous voyez aujourd’hui autour de vous, je peux citer par exemple le nouveau Stade du Sénégal que nous avons inauguré avec le président avec une capacité de plus 50000 places, seront demain entre vos mains. Vous devez faire le maximum pour porter haut et fort l’étendard de votre pays. C’est le courage de prendre des décisions difficiles et la hauteur de travailler en équipe. C’est comprendre aussi que l’Afrique ne se développera sans une unité de sa jeunesse et c’est pour cela que je vous encourage à donner le meilleur de vous-même et à vous soutenir mutuellement. C’est faire prévaloir le civisme et protéger l’environnement. En tous les cas, je promets de tout faire pour être avec vous la prochaine fois et je vous souhaite une excellente année académique. »



Il est à noter que l’édition 2022 a également vu la participation du Pr Moussa Seydi, chef du service des maladies infectieuses de Fann qui a été ovationné par la salle.