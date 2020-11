PROGRAMME 100 000 LOGEMENTS : ABDOULAYE SOW NÉGOCIE UNE CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE FONGIP

«À peine installé, le ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, Abdoulaye Sow, prend en main le dossier du programme des 100 000 logements. À ce propos, il a effectué, hier, une visite de travail au Fonds de garantie des investissements prioritaires (FONGIP) en compagnie de Mme Victorine Ndèye, la Secrétaire d’État chargée du Logement. D’ailleurs, une convention de partenariat est en cours de négociation entre le Fonds de l’Habitat Social (FHS) et le FONGIP pour le financement de l’acquisition de logements au profit des travailleurs sénégalais», écrit L’AS.Le journal d’ajouter : «Abdoulaye Sow a également exhorté les parties prenantes à accélérer les procédures et mécanismes d’accompagnement pour une avancée significative du projet. Cette convention, qui sera paraphée par l’administrateur du FONGIP, Thérèse Faye Diouf, et le Fonds de l’Habitat social (FHS), reste un système de garantie innovant pour l’accompagnement sécurisé aux demandeurs de logements sociaux. Ainsi, des guichets uniques destinés au secteur informel, aux travailleurs à revenus modestes, à la diaspora ainsi qu’aux promoteurs seront mis en place pour faciliter les procédures administratives pour l’acquisition de logements».