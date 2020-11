100 millions en faux billets : Un déclarant en douane, un transitaire et un footballeur arrêtés par la DIC

Un déclarant en douane, un transitaire et un footballeur ont été arrêtés par la Division des investigations criminelles (DIC) en possession de 100 millions Fcfa en faux billets.Selon Libération, ils ont été inculpés et placés sous mandat de dépôt pour association de malfaiteurs et altération de signes monétaires.Les mis en cause ont été interpellés, le 22 octobre dernier, près du stade Léopold Sédar Senghor, en train d’échanger des billets noirs avec d’autres individus.Le fournisseur de la bande et un ressortissant d’un pays de la sous-région ont pris la fuite. Ils sont activement recherchés.