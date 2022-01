13e anniversaire : "Nous devons adopter l’idéologie du président Mamadou Dia…, investir dans le Social " (Djibril Seck)

Ce 25 janvier 2022, coïncidant avec le 13ème anniversaire du rappel à Dieu du président Mamadou Dia, le Mouvement pour le Socialisme et l’Unité (MSU) fondé par ce dernier a organisé une cérémonie de commémoration à la mosquée Abass Sall.





Après des séances de prières et de récitals de coran dirigés par Imam Abdallah Sall, les membres dudit mouvement se sont livrés à des témoignages sur la vie et l’œuvre du défunt président du Conseil.





A cette occasion, le Coordonnateur national du MSU, Djibril Seck a donné son avis sur le scrutin du 23 janvier dernier.





" Nous sommes dans un pays où on voit que la politique est au cœur du système. On vient de sortir des élections locales et on constate quasiment que les grandes régions ont fait un vote sanction. On a vu l’opposition prendre de la grandeur, ce qui veut dire qu’il a un problème, que le pouvoir doit rectifier la façon de faire de la politique. Ainsi, pour ce faire, nous devons adopter l’idéologie du président Mamadou Dia qui est une politique qui investit sur l’être humain. Quand je parle d’investir sur l’homme, c’est le social, c’est à dire de quoi manger, de quoi se vêtir. C’est ce qui donne à l’homme sa dignité humaine. Et présentement quand on regarde ce pays, on voit que la dignité humaine est négligée", a-t-il déclaré.





Djibril Seck en a profité pour lancer un appel au Président Macky Sall.





"Étant de la coalition Bby, nous demandons au chef de la République de faire des critères de choix basés sur 4 principes que sont la loyauté envers son peuple, l’intégrité, l'honnêteté, l’engagement et le socialisme. Si jamais le chef de l’Etat met en avant ces 4 critères, il fera un gouvernement efficace, d’urgence qui pourra sauver le peuple Sénégalais".





Pour rappel, Mamadou Dia était le père fondateur du Mouvement pour le Socialisme et l’Unité, également président du conseil du gouvernement. Sous le projet d’un coup d’Etat, il a été emprisonné à 12 ans (1962 à 1974) avant d’être gracié.