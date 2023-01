14 666 accidents recensés entre janvier et septembre 2022, 2 décès par jour : les chiffres de l’hécatombe des routes

La collision entre deux bus qui a fait dimanche 40 morts et 101 blessés dans le village de Sikilo (région de Fatick) a remis au devant de l’actualité la problématique des accidents de la route au Sénégal.





Le bureau d’information gouvernementale vient de dévoiler des chiffres qui font froid dans le dos. Ainsi en 2022 (janvier au 30 septembre), 14 666 accidents ont été recensés pour un total de 519 morts et 23 044 blessés.





Les statistiques indiquent un taux moyen annuel de 745 décès, soit 2 décès par jour.