14e édition "Don de moutons 2022" : L’ambassade d’Israël au Sénégal soutient des familles démunies

L’ambassade d’Israël au Sénégal soutient des familles démunies

L’ambassadeur d’Israël au Sénégal a présidé la cérémonie de remise de don de moutons 2022 à des familles sénégalaises démunies. Quatorzième du genre, cet acte se veut un renforcement des liens qui existent entre les deux peuples, mais aussi entre les deux pays.





L’ambassadeur d’Israël au Sénégal, Ben Bourgel, a, par ailleurs, perpétué cette tradition israélienne au Sénégal. “C’est la première fois, depuis le début de ma mission à Dakar, il y a bientôt un an, que je prends part à cette importante cérémonie. Je me réjouis de permettre, à travers ce geste, à des personnes en situation de vulnérabilité de célébrer la Tabaski”, a-t-il dit.





En effet, des dizaines de familles sénégalaises sont bénéficiaires. L’idée étant de "renforcer la foi et vivifier aussi le dialogue judéo-musulman, la Tabaski ou l’Aid El Fitr commémore la foi et le sacrifice du Prophète Abraham, ancêtre des juifs, chrétiens et musulmans".





Selon l'ambassadeur, le Sénégal et Israël ont l’habitude d’affronter des défis communs. «"Cette coopération s’axe sur les domaines dans lesquels nos pays connaissent une convergence d’intérêts et de principes. Elle doit pouvoir répondre concrètement aux besoins de nos populations dans des domaines clés tels que la lutte contre les effets des changements climatiques, la sécurité alimentaire, la stabilité, la santé ou l’éducation".





Dans la même dynamique, l'imam Omar Diène, qui a représenté les imams et oulémas, apprécié à sa juste valeur ce geste qu’il rattache à cette forme de solidarité à laquelle l'islam invite les croyants. "Cette fête célèbre le Prophète Ibrahima qui est l’ancêtre des juifs, des chrétiens et des musulmans. L’acte de l’ambassade d’Israël est un renforcement de la solidarité inter-religions" dit-il.





L’ambassade a aussi accompagné des CEM à travers le pays avec des classes informatiques. Dans le domaine de la santé, des équipements de lutte contre la Covid-19 ont été fournis et 150 000 doses de vaccin ont été mises à la disposition des partenaires sénégalais, dans le cadre de l’Initiative Covax. Des stagiaires du Sénégal et d’autres pays du continent sont formés par l'agence israélienne de coopération internationale pour le développement (Mashav) dans des domaines dans lesquels Israël a acquis une expertise de renom. Il s’agit des méthodes d’irrigation et l’entreprenariat agricole.