15 août 2020 : Pas de messe publique pour Assomption

Les fidèles chrétiens du Sénégal devront célébrer la messe de l’Assomption en famille. A une semaine de la fête du 15 août, la conférence épiscopale a livré ses directives en direction de cette commémoration dans ce contexte de pandémie. Ainsi les Prêtres de la province ecclésiastique de Dakar invitent les fidèles à « éviter les regroupements habituels » dans un communiqué rendu public ce samedi 8 août 2020.« A l’occasion de la prochaine fête de l’Assomption, le 15 août, nous demandons à tous d’éviter les déplacements et les regroupements habituels, et d’invoquer, avec ferveur, la protection maternelle de Marie pour nos familles, notre pays et le monde entier », demandent-ils. Les messes avec présence du « Peuple de Dieu » demeurent ‘’interdites’’, contrairement à la lecture que beaucoup de fidèles s’étaient faite du dernier communiqué de l’église sénégalaise.Et sur ce point, les prêtres précisent : « nous avions évoqué cette date en ces termes (dans le communiqué N°7) : ‘’Dans la perspective d’une reprise ultérieure du Culte et des activités pastorales, aux environs de la 15 août 2020 peut-être, si la situation se stabilise, nous demandons aux Communautés paroissiales de mener déjà une réflexion pastorale sur les mesures sanitaires adaptées à chaque localité’’ ».Selon les Pères Evêques, « la situation actuelle ne milite pas en faveur d’une reprise immédiate du Culte chrétien ». Par conséquent, ils maintiennent leur « fervent appel à la persévérance dans la patience et la prudence ».Cependant, s’agissant de « certaines sollicitations d’ordre pastoral » (Baptême, Mariage, Funérailles...), elles « sont laissées à l’appréciation des Prêtres qui devront, dans un esprit de dialogue avec les fidèles laïcs et de communion pastorale, s’assurer que tout se fasse dans le respect des mesures barrières, avec un nombre restreint de fidèles, pour ne pas favoriser la propagation de la maladie. Ce qui prime, c’est la vie et la santé des personnes qu’il ne faut pas mettre en danger ».