15 tonnes de sachets en plastique et des faux médicaments saisis par la douane à Kaolack et Mbour

Les opérations de bouclage des couloirs et réseaux de trafics s’intensifient, indique un communiqué de la direction générale des douanes. Ainsi, au cours d'une opération menée par les gabelous, plusieurs saisies ont été opérées au Centre et sur le Littoral. Il s’agit principalement de faux médicaments à Kaolack et de sachets en plastique à Mbour. Le groupement polyvalent de recherche et de répression de la fraude de Thiès (GPR) a réalisé une saisie de 15 tonnes de sachets en plastique à Mbour.





L’opération s’est déroulée au marché central de Mbour hier jeudi entre 11h et 17h. La saisie est le résultat des investigations menées par le GPR dans le cadre de la lutte contre l’importation de sachet en plastique conformément à la loi 2020-04 du 08 janvier 2020 portant interdiction des sachets plastiques au Sénégal, cite le communiqué.



Ces actions entre dans le cadre de la mise en œuvre du concept de Douane verte et participent à la protection de l’environnement.









Ces différentes opérations, rappelle le communiqué, ont permis au GPR de réaliser des saisies de 62 tonnes de sachets en plastique en trois mois. Au cours de cette même opération, des piles électriques de type Hellesens falsifiées et des insecticides de provenance douteuse ont été saisies à Mbour.









Par ailleurs, à Ngouye dans le département de Birkelane, les agents de la Brigade mobile des Douanes de Nioro, Subdivision de Kaolack ont saisi dans la seconde quinzaine du mois de juin, une importante quantité de faux médicaments m composés essentiellement d’antalgiques, d’antibiotiques et d'aphrodisiaques. La valeur totale de la marchandise et du moyen de transport est estimée à 46 millions de francs CFA.





Ainsi, cette saisie de la douane sénégalaise porte à près de 2,100 milliards de francs CFA la valeur totale de médicaments saisis entre mai et juin 2021.

Enfin, à travers ce communiqué l'Administration des Douanes appelle au renforcement de la sensibilisation à l’endroit des populations sur les dangers liés aux faux médicaments et aux sachets plastiques.





Elle réitère par la même occasion sa détermination à combattre ces fléaux néfastes à la santé physique et mentale de notre capital humain ainsi qu’à l’environnement.