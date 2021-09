1500 milliards de dollars de pots-de-vin versés par an dans le monde

Selon les chiffres de la Banque mondiale dévoilés par Macky Sall, 1 500 milliards de dollars seraient versés en pots-de-vin, par an, soit près de 2% du PIB mondial.

"Ce qui porte atteinte à la bonne conduite des affaires publiques, et encourageant la soustraction de ressources indispensables au développement", a regretté Macky Sall,

D'après L’AS, le chef de l’État s’exprimait lors du Forum de lancement de la Stratégie nationale de lutte contre la Corruption, par visio-conférence.

"La lutte contre la corruption doit rester un combat de tous, et de tous les jours. C’est dans cet esprit que notre pays s’est doté d’un document de stratégie pour une approche plus coordonnée, plus inclusive et plus systématique dans les efforts appréciables mais éparpillés, jusque-là, menés pour lutter contre ce fléau", a souligné Macky Sall.

Avant de promettre de renforcer et de pérenniser la culture de la bonne gouvernance et la moralisation de la vie publique.