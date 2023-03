16-Mars : les explications de l’homme qui avait aspergé Sonko d’un liquide mystérieux

Jeudi dernier, alors que les éléments de la Brigade d’intervention polyvalente (BIP) de la police avaient extirpé Ousmane Sonko de sa voiture pour le conduire à bord de la leur au tribunal, pour son procès contre Mame Mbaye Niang, un homme s’est particulièrement distingué sur les vidéos de la scène. Au milieu des tiraillements entre policiers et partisans du président de Pastef, ce dernier a aspergé le maire de Ziguinchor d’un liquide mystérieux.



Très vite la thèse de la tentative d’empoisonnement a fusé. Le responsable de la communication de Pastef, El Hadji Malick Ndiaye, pointant «un individu habillé aux uniformes de la BIP» et évoquant «une substance inconnue».



L’individu en question a été arrêté par la Sûreté urbaine (SU). Il n’est pas un élément de la BIP, mais un militant de Pastef. Il se nomme Yarga Sy, travaille à l’AIBD et est domicilié à Saly.



D’après L’Observateur, qui donne ces informations, le trentenaire a reconnu face aux enquêteurs être l’auteur des faits en question, précisant que la «substance inconnue» était du vinaigre.



Yarga Sy a déclaré qu’il était dans le cortège du leader de Pastef lorsque celui-ci a été arrêté à hauteur de Mermoz. Après que Ousmane Sonko a été sorti de force de sa voiture par les policiers, il a constaté que les jets de lacrymogènes commençaient à faire leurs effets sur le maire de Ziguinchor. Ce dernier larmoyait, a-t-il décrit.



C’est ainsi qu’il a imbibé son écharpe de vinaigre et l’a mise à la disposition de son leader pour l’aider à mieux supporter l’odeur du gaz. Lorsque la vidéo de son geste a fait le tour de la toile, les militants de Pastef ont lynché Yarga Sy sur les réseaux sociaux. Il s’avère, d’après l’enquête de la SU, reprise par L’Observateur, que ce dernier est un des leurs et qu’il soutenait Ousmane Sonko.