16 morts dans un accident à Allou Kagne : Le ministère des transports pointe un dépassement non-autorisé

Accident Allou Kagne

Le bilan est lourd. 16 morts et 53 blessés (dont 5 dans un état grave) ont été enregistrés dans un accident survenu vers 01H00 du matin, à la sortie de Pout (Allou Kagne) entre un camion frigorifique et un bus de 65 places. Le ministère du Transport terrestre est revenu sur les circonstances de ce drame et pointe, dans un communiqué, un dépassement non autorisé.









" Le véhicule immatriculé LG8251B (17 ans d’âge) de catégorie « camion frigorifique » circulant dans le sens Thiès-Dakar a effectué un dépassement non autorisé, provoquant une collision avec un autocar de transport interurbain de voyageurs de 65 places, immatriculé KL5080C (20 ans d’âge), de marque Renault Saviem, roulant en sens inverse, à destination de Saint-Louis", narre le ministère qui présente ses condoléances aux familles.

"Cet accident, dû très probablement à un dépassement non autorisé, vient allonger la longue et effroyable liste des accidents mortels dans le transport routier interurbain", regrette-t-on.