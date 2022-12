160 millions destinés aux acteurs économiques de Mbour : "On cherche de bons payeurs", Thérèse Faye Diouf

L'administratrice générale du fonds de garantie des investissements prioritaires (FONGIP) a officiellement remis un chèque de 160 millions FCFA au maire de la commune de Mbour.



Ce financement destiné aux acteurs économiques va, selon l'édile de Mbour, permettre à la commune de renforcer son fonds communal.



"La commune a mis en place un montant de 40 millions, le FONGIP 40 millions FCFA et avec un effet de levier 2 avec la mutuelle; nous allons financer 160 millions pour les populations bénéficiaires", a expliqué Thérèse Faye Diouf, directrice du FONGIP.



En outre, elle invite les bénéficiaires à faire bon usage de cet investissement. "On cherche de bons payeurs", dit-elle à l'endroit des bénéficiaires.

Le maire de la ville, Cheikh Issa Sall a lancé un appel aux bénéficiaires : "nous leur rappelons l'obligation de rembourser à temps les prêts accordés pour que d'autres puissent en bénéficier. Il est impératif de rembourser les prêts, cela permettra la continuité et la survie des financements. Les remboursements sont à respecter", a rappelé Cheikh Issa Sall.