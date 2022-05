16e Assemblée générale de l'Amicale de la DGID : Le foncier non sécurisé objet de plusieurs conflits et litiges

''La problématique foncière du Sénégal est principalement liée au foncier non sécurisé''. L'annonce a été faite par le directeur général des impôts et des domaines du Sénégal, Bassirou Samba Niasse, lors de la 16ème assemblée générale de l'Amicale des inspecteurs de ladite structure (AIIDS), qui s'est tenue ce samedi matin à Saly et qui avait pour thème : ''Problèmes fonciers au Sénégal : Rôles et responsabilités de la DGID''.





Un thème d'actualité, selon le directeur général, eu égard de ce que la terre représente en termes d'enjeux et ce qu'elle occasionne comme litiges au Sénégal.





''La prise de conscience des enjeux fonciers justifie la place que nous avons accordée dans notre programme Yaatal le foncier. Sachant que la terre constitue un actif valorisé et mobilisateur de source de financement nous avons conceptualisé l'élargissement de l'assiette fiscale par la facilitation et la démocratisation préalable de l'accès au foncier sécurisé à travers une administration modèle et digitalisée'', a soutenu M. Niasse.





Selon ce dernier, la DGID détient la sécurité physique avec la carte, avec le cadastre et gère la sécurité juridique avec les domaines, et la conservation foncière.





Il affirme que la caractéristique du foncier sénégalais est majoritairement constituée de domaine national géré en grande partie par les collectivités territoriales.





Le Directeur a, en outre, rappelé le lancement de l'opération ''Sama Keuyitou Keur'' mise en place pour régulariser, sécuriser et valoriser en masse les parcelles occupées.





''Nous sommes en train de déployer un système de gestion du foncier pour la digitalisation de la chaîne foncière à travers le projet de modernisation de la gestion foncière (Promogef) avec l'ancrage du Procassef'', a assuré M. Niasse.