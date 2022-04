17-Avril : ce que prévoit Sokhna Aïda Diallo

Sokhna Aïda Diallo entend mettre les petits plats dans les grands pour la célébration du 17-Avril marquant la rencontre, en 1946, entre son défunt époux, Cheikh Béthio Thioune, et le cinquième khalife des mourides, Feu Serigne Saliou Mbacké. Le 76e anniversaire de cette rencontre se tiendra dimanche prochain.



En vue de ce rendez-vous pivot dans l’agenda des Thiantacônes (les disciples de Cheikh Béthio Thioune), Sokhna Aïda Diallo invite ses talibés, tous les autres Sénégalais, sans distinction d’obédience, ainsi que les autorités politiques, religieuses et coutumières à Médinatoul Salam, fief de son défunt époux.



Dans un communiqué envoyé à la presse, elle annonce qu’au programme il y aura une réception au cours de laquelle des repas pour la coupure du jeûne seront distribués, et la lecture du Coran et des Xassaïdes.



Sokhna Aïda Diallo informe qu’elle sera en compagnie de deux autres veuves de Cheikh Béthio Thioune, Sokhna Bator et Sokhna Adja.