Centres de redressement de Kara : 17 morts dénombrés, intense trafic de drogue…

Les premiers éléments de l'enquête de la Section de Recherches de la gendarmerie de Colobane révèlent des choses abominables dans les centres de redressement de Serigne Modou Kara.





En effet, 17 morts d'hommes y ont été répertoriés, selon des témoignages recueillis par L'Observateur qui vend la mèche dans sa parution de ce mercredi.





Des accusations confirmées par un pensionnaire du centre qui fait des révélations terrifiantes.