175 millions en faux billets saisis par la police de Jaxaay : Le trio, dont 2 étudiants, présenté au procureur

175 millions en faux billets saisis par la police de Jaxaay

Rebondissement dans l'affaire du ressortissant gambien et des deux étudiants sénégalais qui ont été arrêtés par la police de Jaxaay avec des billets noirs d'une valeur de 175 000 000 F Cfa ! Selon des sources de Seneweb, le trio incriminé dans ce trafic a été déféré au tribunal ce lundi matin.





Demba Bâ, étudiant en réseau Télécom, le ressortissant gambien et commerçant Bouba Sambou, et le second étudiant Aliou Gaye sont poursuivis pour détention en vue d'une mise en circulation de faux billets de banque.





Rappelons que la police nationale venait de réaliser une grosse prise, dans le cadre de la lutte contre le faux monnayage. Cette prouesse est l'œuvre des éléments du commissariat de Jaxaay qui avait démantelé un vaste réseau de trafic de faux billets de banque.