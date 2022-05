194 individus interpellés : La police et la gendarmerie nettoient Rufisque et la banlieue

Opération de sécurisation à Rufisque et la Banlieue

Dans le cadre de la lutte contre la délinquance et le grand banditisme, la police et la gendarmerie ont sorti la grosse artillerie, à l'occasion d'une opération coup de poing mixte opérée hier nuit, à Rufisque et dans une partie de la banlieue dakaroise.





Dans ce dessein, ces forces de défense et de sécurité ont mutualisé leurs forces pour ratisser large. Au cours de cette opération, 194 individus ont été interpellés pour diverses infractions, d'après des sources de Seneweb.