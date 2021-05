1e Mai : Les travailleurs de Dakarnave réclament des changements de statut

Les travailleurs du chantier de réparation navale de Dakarnave se sont réunis ce samedi, dans les locaux de l’entreprise pour célébrer la journée dédiée aux travailleurs.





Ils ont profité de cette occasion pour déposer sur la table de la direction des meilleures conditions de vie et travail. Mais aussi des changements de statuts.





‘’Le plus important de ce que nous revendiquons, c’est que les contractuels puissent avoir des contrats à durée indéterminée et que les journaliers bénéficient de CDD. Nous avons bon espoir pour nos revendications, car l’année dernière, 50 dossiers ont été pris en compte. Nous espérons plus cette année’’, souhaite Abass Fall, délégué du personnel.





Les travailleurs de Dakarnave ont aussi réclamé la création d'un fonds social pour la prise en charge de certaines préoccupations.