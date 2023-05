1er Mai : Le Rassemblement des Diplômés sans emploi du Sénégal dévoile son cahier de doléances

Pendant que certains travailleurs du monde entier célèbrent avec dignité la journée marquant la fête internationale des travailleurs, le Rassemblement des Diplômés Sans Emploi du Sénégal (RDSES) profite de cette occasion pour plaider pour un travail décent pour tous, la poursuite des recrutements dans la fonction publique. On retrouve aussi dans leur plateforme revendicative, l’ouverture du barreau, et plus de régularité dans l’organisation des examens et concours d’entrée. Le coordonnateur national de cette association apolitique à but non lucratif mise en place le 25 août 2011 et dont l’objectif est l’accès à l’emploi des jeunes diplômés compte faire le plaidoyer auprès des autorités et la société civile.





D’après Oumar Sow, doctorant en Droit Public, « nous œuvrons à construire une société juste et prospère à travers une formation supérieure de qualité et un accès équitable à un emploi décent pour les générations actuelles et futures », indique-t-il.





Alors que ceux qui sont en activité réclament de meilleures conditions de vie et travail, cette organisation se préoccupe de l’insertion des diplômés sans emploi.





« La date du 1 er mai est habituellement consacrée à la célébration des droits et libertés des travailleurs. Nous saisissons l’occasion qu’elle nous offre d’épingler un autre droit aussi solidement fixé dans notre constitution, à savoir, le droit au travail. Ils sont tous consacrés par les dispositions de l’article 8 de la Constitution 1 ainsi que par celles de l’article premier du code du travail. 2 Ils sont mis en œuvre à travers des politiques d’emploi », fait savoir le coordonnateur du RDSES dans un communiqué parvenu à la presse.





Le Rassemblement remet au goût du jour la nécessité d’avoir une rémunération régulière, l’urgence de lutter contre le sous-emploi qui est réalité sous nos cieux.





« Les jeunes chercheurs d’emploi sont de ce fait exposés à un sous-emploi dont profite un patronat qui n’est souvent pas en règle avec tous ses propres employés. La sécurité de proximité, le transport public par des privés, les personnels des centres d’appel, les stagiaires du privé et tant d’autres sont tous à la poursuite du SMIG et furent tous exclus de toutes les mesures d’allègement prises pour faire face aux ravages de la COVID-19 », dénonce-t-il.





Sur ce, le RDSES exige la poursuite des recrutements dans les meilleurs délais pour pourvoir les postes vacants dans la fonction publique conformément à la volonté du chef de l’Etat de créer des milliers d’emplois chaque année.





Dans leur cahier de doléances qu’il compte faire parvenir au pouvoir public comme chaque 1er Mai, le RDSE estime qu’« au titre des revendications nous inscrivons :





1- Nous dénonçons les recrutements népotistes clientélistes non conformes aux exigences d’efficacité car nous avons constaté que les plus diplômés sont laissés en rade au profit des jeunes affiliés au pouvoir. Une ‘’purge’’ des employés sans diplômes dans l’administration fait assez de place pour tous les diplômés sans emploi.





2- Nous exigeons plus de transparence de même que l’arrêt des recrutements clandestins dans certaines entreprises publiques et parapubliques.