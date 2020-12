1xBet est devenu le gagnant des SBC Awards 2020

La société de paris 1xBet a remporté les SBC Awards - la récompense la plus importante dans le secteur des paris. La cérémonie annonçant les gagnants de ce qui peut être considéré comme les Oscars des bookmakers en 2020 a eu lieu en ligne le 9 décembre.





La victoire est allée à 1xBet dans la nomination pour "Opérateur de l'année dans le domaine des sports". L'entreprise a également été nominée pour le même prix lors de l'édition 2018 - 2019. La victoire actuelle peut donc être considérée comme la confirmation de la progression de 1xBet au plus haut niveau dans ce sens.





En outre, SBC a décerné à 1xBet le titre de "Hautement recommandé" dans deux autres catégories - "Campagne de marketing de l'année" et "Parrainage de l'année", tout en étant également présélectionné pour "Paris sportifs de football de l'année", "Meilleure application pour opérateur mobile" et "Meilleur programme d'affiliation".





"Un tel succès est très important pour nous, car les SBC Awards sont déjà une marque dans le secteur des paris, et les meilleurs attendent chaque année les résultats de la cérémonie. Nous étions convaincus que 2020 serait une année de réussite pour 1xBet à bien des égards. Néanmoins, c'est toujours un plaisir d'avoir la confirmation que vous êtes un leader de l'industrie", a déclaré le représentant de la société.





C'est déjà le troisième succès de 1xBet aux SBC Awards après avoir été sélectionné pour les prix depuis 2017. Les gagnants des prix sont choisis par un vote d'un jury faisant autorité, qui comprend plus de 100 représentants de l'industrie du jeu. Le vote est effectué de manière anonyme et les résultats sont vérifiés par les principales sociétés d'audit du monde, qui garantit l'objectivité de l'ensemble du processus.





1xBet est le partenaire principal d'organisations sportives comme NAVI et Cascade Esports. L'activation du contrat de parrainage avec NAVI, qui comprenait quatre projets spéciaux, a été réalisée par l'agence de publicité 9 Pandas. Un exemple frappant de ce projet spécial est le spot publicitaire de 1xSaloon : https://vimeo.com/489376278





À propos de 1xBet

Fondée en 2007, 1xBet est l'une des plus rapides - la croissance des marques de paris dans le monde. Chaque mois, le bookmaker accepte les paris sur plus de 2000 événements dans 25 disciplines eSports, dont la populaire Dota 2, CS : GO, LoL et bien d'autres.

