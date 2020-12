2 milliards en faux billets : 6 personnes, dont une femme, en prison

Le Doyen des juges d'instruction a scellé, hier, le sort des six individus impliqués dans une affaire de faux monnayage d'un montant de 2 milliards Fcfa. Les éléments du commissariat de la Médina, qui avaient interpellé les mis en cause, ont bouclé l'enquête avant de les déférer au parquet.