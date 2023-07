2 milliards F CFA de billets noirs : l’agent infiltré, le mercure et la commission faramineuse

La gendarmerie a saisi, mardi dernier à Kounoune (Rufisque), 2 milliards de francs CFA en billets noirs et arrêté les deux personnes qui les détenaient. Les mis en cause se nomment Mb. T. Mbaye et M. Coly. Selon L’Observateur et Les Échos, qui ont relayé ce mardi cette affaire, le premier est un entrepreneur et le second, un électricien.



Le duo est tombé mardi 27 juin. Ayant appris que Mbaye et Coly avaient pris un appartement à Kounoune pour exécuter un projet de lavage de billets noirs, le commandant de la Brigade de recherches de la gendarmerie de Keur Massar met un de ses agents sur le coup. Son objectif : infiltrer la bande afin de la coincer.



Le plan fonctionne à merveille. Les deux faussaires mordent à l’hameçon. Ils contactent le gendarme et lui demandent de leur trouver du mercure, un produit indispensable pour le lavage des billets noirs.



Quelques semaines auparavant, l’entrepreneur et l’électricien avaient été contactés par «Al Maktom», présenté comme le cerveau du réseau. Ce dernier leur fait savoir qu’il disposait de 9 milliards de francs CFA en billets noirs. Il leur propose dans un premier temps de laver 2 milliards en contrepartie d’une commission de 250 millions de francs CFA (en vrais billets).



Le marché conclu, «Al Maktom» leur suggère de se terrer à Kounoune, un endroit censé être plus discret. La bande va déchanter avec l’intervention du gendarme infiltré. Invité par les faussaires à venir dans leur appartement dans le cadre de leur coopération supposée, ce dernier alerte ses collègues.



Les gendarmes débarquent, arrêtent Mbaye et Coly et saisissent les billets noirs. Conduits à la Brigade de recherches, les mis en cause passent aux aveux et dénoncent «Al Maktom», qui est en fuite et désormais recherché. Déférés au parquet ce lundi, ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, contrefaçon de billets de banque ayant cours légal.