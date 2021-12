20 ans après sa mort : Les restes de Mouhamed Modou Sow rapatriés d'Italie

Du nouveau dans l’affaire Mohamed Modou Sow, un ouvrier sénégalais disparu en Italie en mai 2001.



Son corps sans vie a été retrouvé dans une forêt italienne, 20 après sa disparition.



Ses restes seront finalement rapatriés à Dakar grâce à la générosité des communes d’Invorio, Paruzarro et Oleggio Castello.



À en croire le quotidien , rapporte Les Échos qui donne la nouvelle, le défunt pourra reposer aux côtés de son père.



Selon les policiers, qui se sont basés sur des témoignages, ce sont Fedele et Rettura, propriétaire et collaborateur de l’entreprise, qui l’ont tué.



Ce fut le jour même de sa disparition, lors d’une dispute sur le paiement de son salaire.



Mais, au terme d’une procédure judiciaire pleine de rebondissements, les accusés ont été définitivement acquittés en juillet 2015.



Ce, par la Cour Suprême, après avoir été condamnés à 14 ans par la Cour d’assise d’appel, qui avait lui-même cassé l’acquittement prononcé en première instance.