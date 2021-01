2020 a été une année de changement, mais la technologie nous a permis de rester connectés

Samsung Galaxy S21 5G

Rendre votre quotidien Epique

Une connectivité et des performances de qualité professionnelle

Nous sommes de plus en plus nombreux à travailler à distance et à rester à la maison pour nous divertir. Le temps passé sur les applications mobiles a augmenté de 25% aux mois de Juillet, Août et Septembre. La population mondiale a passé 180 milliards d’heures sur les applications au cours de ces mêmes 3 mois. Alors que nous nous dirigeons vers 2021, une chose est claire: notre smartphone est notre appareil le plus indispensable. C’est pourquoi une technologie innovante et un écosystème bien connecté sont importants.La série Galaxy S21 s’adapte à la façon dont nous vivons maintenant. C'est le smartphone ultime qui vous permet de partager votre monde et de vous connecter avec les choses et les personnes qui comptent le plus. Avec son nouveau, la capacité de ses caméras, la qualité professionnelle de ses vidéos, et ses expériences de connectivité puissantes, le Galaxy S21 est le smartphone qui change tout pour rendre votre quotidien épique !Depuis plus d'une décennie, la série Galaxy S offre des expériences révolutionnaires aux personnes qui comptent sur leur smartphone pour s'exprimer, se connecter et se divertir.Le Galaxy S21 perpétue l'héritagede Samsung avec des améliorations de qualité professionnelle et des innovations vidéo qui permettent aux utilisateurs de tous niveaux de prendre la meilleure photo.Grâce à la puissance de l'Intelligence Artificielle, la fonction plébiscitéevous permet de capturer une variété de photos et vidéos en un seul clic.Nous comptons de plus en plus sur nos smartphones, c'est pourquoi la protection des informations sensibles est plus importante que jamais. Le Galaxy S21 est sécurisé par, la plate-forme de sécurité, propriété de Samsung. Avec la toute nouvelle fonctiondu Galaxy S21, vous pouvez également contrôler qui a accès au contenu que vous envoyez et combien de temps il est disponible, afin que vous puissiez partager du contenu sans crainte.Le Galaxy S21 est conçu pour être utilisé avec d'autres appareils Galaxy et avec, il peut vous aider à localiser rapidement et facilement vos appareils Galaxy compatibles même lorsqu'ils sont hors ligne.Que vous ayez laissé votre appareil dans une autre pièce, sous le siège de votre voiture ou dans une ville complètement différente,vous enverra dans la bonne direction. Vous pouvez désormais localiser les appareils non connectés grâce au nouveau localisateurde Samsung. Attachez simplement un SmartTag à vos clés, à un sac ou votre valise et vous pouvez utiliser SmartThings Find pour le retrouver.Lesera possible au Sénégal le 22 Janvier 2021. Pour chaque S21 commandé, le consommateur recevra les nouveaux Buds Pro ou Buds Live + un Smart Tag + un adaptateur de voyage.Prix :Galaxy S21 Ultra : 725 000 FcfaGalaxy S21+ : 595 000 FcfaGalaxy S21 : 480 000 FcfaPlus d’informations sur/africa_fr