22 morts à Sakal : le chauffeur du camion raconte

Vingt-deux personnes ont trouvé la mort hier à Sakal (Louga) dans une collision entre un car «Ndiaga Ndiaye» et un gros porteur. Dans L’Observateur, le chauffeur de celui-ci raconte le drame qui a fait en plus 24 blessés, dont neuf dans un état grave.



«Rien ne m’a échappé de l’accident. C’était juste inévitable. J’ai pris le départ à la station de Louga à l’aube. C’est à 12 kilomètres que j’ai croisé un car de transport en commun («Ndiaga Ndiaga»). Cette zone est très fréquentée par les animaux. C’est ainsi qu’un âne a été aperçu sur la chaussée. Je savais qu’il (le chauffeur du car) allait heurter l’âne. Et comme s’il avait un problème mécanique, il a abandonné son trajet et s’est dirigé vers mon camion. Il l’a cogné violemment. J’ai été coincé durant un moment et j’ai beaucoup souffert. J’ai eu des fractures à la jambe et au bras. Je remercie Dieu, mais aussi les sapeurs-pompiers. Ces derniers ont déployé les grands moyens pour m’exfiltrer parce que j’étais sérieusement coincé.»