23 milliardaires en Afrique : Voici les pays qui comptent le plus d’hommes riches

L’étude est menée par le cabinet Henley & Partners qui a dévoilé un rapport listant les pays concentrant le plus de riches. Il en ressort que le continent compte 138 000 millionnaires, 328 multimillionnaires et 23 milliardaires. Selon le rapport, 56% des pays enregistrant le plus d’ultra-riches sont : l’Afrique du Sud (37903), l’Égypte ( 16162), le Nigéria (9831), le Kenya (7715) et le Maroc (5832). Dans la zone franc CFA, c’est la Côte d’Ivoire qui occupe la première place avec 2200 ultra-riches et occupe la 12e place au classement général. Le cabinet précise que le pays a enregistré une progression de 27%.





Le rapport, épluché par Jeune Afrique, ajoute que la plupart des multimillionnaires africains sont détenteurs des diplômes d’études secondaires de type master. Plus de 30 % d’entre eux ont achevé leur parcours académique au Royaume-Uni (dont 5 % à l’université d’Oxford) et aux États-Unis (4 % à l’université de Harvard). Et 7 % des multimillionnaires africains ont étudié à l’université du Cap.





Aussi, 18 500 personnes fortunées ont quitté le continent au cours des dix dernières années. La plupart d’entre elles se sont installées au Royaume-Uni, aux États-Unis et aux Émirats arabes unis. Parmi les autres destinations, on retrouve notamment l’Australie, le Canada, la France, Israël, Monaco, ainsi que la Nouvelle-Zélande, le Portugal et la Suisse.