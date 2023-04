26 MOULINS OFFERTS AUX FEMMES DE VÉLINGARA : LE PUMA POSE UN ACTE FORT D'ÉMANCIPATION

Une corvée de moins pour des femmes des 14 communes du département de Vélingara. Certaines n’auront plus besoin de suer de toute leur énergie pour moudre le mil, le maïs entre autres. Le Programme d’Urgence de Modernisation des Axes et Territoires Frontaliers (PUMA) a offert des moulins. Au total 26 moulins à mil ont été distribués aux différents groupements de promotion féminines des 14 communes. En vérité, c’est une grosse épine que le PUMA a enlevé des pieds de ces braves, engagées sur plusieurs fronts pour subvenir aux besoins des ménages.





Ces machines d’une puissance oscillant entre 11 et 12 watts ont une durée de vie programmée jusqu’à 10 ans. Au-delà de la décharge de la tâche de piler le mil, ces équipements auront des effets positifs sur la santé de cette couche vulnérable responsable d’autres tâches au sein de la famille à savoir la recherche d’eau et du bois de chauffe, la gestion des périmètres rizicoles, maraîchers entre autres. En définitive, elles auront plus de temps à consacrer à d’autres activités génératrices de revenus.





"Fini les durs travaux des femmes dans la préparation des repas à base de céréales" s’est réjouie Kadiatou Badiane, une des présidentes d’un groupement.





Entourée de ses camarades, Penda Sabaly, une présidente d’un Groupement de Promotion féminine (Gpf) affirme que désormais elles auront le temps de se faire belles après de courtes journées de travail grâce à ces moulins à mil du PUMA. Leur équipement est perçu comme une restauration de la dignité pour ces braves dames actrices de la lutte contre la pauvreté dans des zones périurbaines et dans des zones rurales. « Ces machines assurent la dignité et le respect de la femme dans son foyer conjugale », estime-t-elle.





C'est dans la joie et l'allégresse que ces moulins à mil ont été remis aux bénéficiaires par les responsables du PUMA. C’était en présence des autorités administratives et des autorités locales des différentes communes.