29 mai 1926- 29 mai 2022: Me Abdoulaye Wade fête ses 96 ans, ce dimanche

Me Abdoulaye Wade fête ses 96 ans

L’ancien président de la République du Sénégal, Me Abdoulaye Wade, souffle sa 96e bougie, ce dimanche, marquant son jour d'anniversaire.





Né, officiellement, le 29 mai 1926 à Kébémer, l’avocat et homme politique fait inéluctablement partie des figures qui ont le plus marqué l'histoire du Sénégal, après 26 ans d’opposition et 12 ans de pouvoir (2000-2012).





L'année dernière, il s'était opposé à la cérémonie de "sargal" qui avait été prévue à l'occasion. Mais pour cette année, il est choisi tête de liste nationale de la coalition Wallu Sénégal portée par le Parti démocratique sénégalais (Pds) en vue des élections législatives du 31 juillet prochain. D'ailleurs en vérité animal politique, le "Pape du Sopi" compte mener campagne sur le terrain. C’est ce qu’avait assuré à Seneweb, un cadre de la coalition : “Il va revenir pour la campagne. Les militants continuent de croire en lui. Aux locales comme aux législatives, c’est lui qui mobilise”.





À noter que les coalitions de l’opposition Yewwi Askan Wi et Wallu Sénégal ont décidé d’expérimenter un modèle novateur qui consiste à unir leurs forces dans tous les départements. Au niveau national, chaque coalition a présenté sa liste.