2ème édition des 25 heures de Dakar : Priorité à la jeunesse

Compte tenu du succès qu’a connu la première édition des 25 heures de Dakar et de sa contribution à la mise en œuvre des agendas nationaux et internationaux en matière de développement, l'UNFPA Et AfriYan ont pris l’option d’institutionnaliser les 25 heures de Dakar et d’organiser une deuxième édition en vue de faire le point sur les progrès dans la mise en œuvre des engagements pris à Nairobi en faveur de la CIPD et la capture du dividende démographique.

Selon Mabingué Ngom, directeur régional de l'UNFPA, les jeunes sont satisfaits des progrès même s’il estime qu’il y a d’autres choses qui doivent être faites afin de régler tous les problèmes de la jeunesse africaine. « J’ai l’espoir que les choses vont beaucoup plus vite et que certainement de meilleurs résultats sont à l’horizon dans les périodes qui viennent », a-t-il dit.







Cette activité faite par les jeunes et pour les jeunes est très importante aux yeux de Dr Rachid Awalissa, secrétaire élu d’Afriyan Afrique de l’Ouest et du centre. En parallèle avec cette deuxième édition, une assemblée générale a été organisée dans le but du renouvellement du bureau exécutif composé de 11 membres. Pour lui, « La particularité est que ce bureau jeune respecte la charte africaine en termes d’âge de 18 à 35 ans et un bureau met en avant la jeune fille. Au niveau de AfriYan, la parité est respectée hommes et femmes, 50% hommes et 50% femmes »





S’agissant du bilan et des perspectives, il estime que beaucoup d’avancées ont été faites entre 2017 et 2021 à savoir la redynamisation, la restructuration et la transition.