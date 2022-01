[Vidéo] 2ème édition " Besub Sétal" : 18 dépôts sauvages complètement nettoyés par l’UCG à Saint-Louis

2ème édition " Besub Sétal" : 18 dépôts sauvages complètement nettoyés par l’UCG à Saint-Louis

Dans le cadre de la relance du concept « Sénégal Zéro déchet » initié par le président Macky Sall, Saint-Louis a abrité la 2ème édition de la journée nationale de nettoiement. Le ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène Publique accompagnée du maire de Saint-Louis, Mansour Faye et des autorités administratives ont marché pendant plus de 2 kilomètres pour constater de visu le travail effectué par l’UCG sur les berges du fleuve.









Outre les berges du fleuve, 18 dépôts sauvages ont été complètement nettoyés au grand bonheur de la population. Ce travail remarquable a été magnifié par le ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène Publique qui aussi a salué l’implication du Projet de promotion de la gestion intégrée et de l’économie des déchets solides (PROMOGED) dans la coordination des travaux réalisés en collaboration avec l’Unité de coordination de la gestion des déchets solides (UCG) et de la municipalité de Saint-Louis.





« Je dois dire en tant que ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène Publique, toute ma satisfaction de voir le travail qui a été coordonné par Ibrahima Diagne. Je voudrais aussi saluer particulièrement à Saint-Louis la mutualisation d’efforts entre la commune, les autorités administratives, les différents services du ministre l’Urbanisme et aussi l’adhésion massive de la population » a assuré Abdoulaye Saidou Sow.