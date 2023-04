[Spécial 4 Avril] 3/4 Opérations Fodé Kaba 1 et 2, Gabou, Libéria…: L’armée sénégalaise, ‘’gardienne de la paix’’ sur le continent

Premier contributeur francophone des Nations-Unies, l’armée sénégalaise participe depuis plusieurs décennies aux différentes missions de maintien de la paix de l’Onu et de la Cedeao. Seneweb vous livre quelques faits d’armes de la grande muette, vigie de la démocratie en Afrique et dans le monde.









Îlot de stabilité dans une région en proie à toutes sortes de tensions, le Sénégal doit son statut de havre de paix en grande partie à ses forces armées. Ciment de la cohésion nationale et maîtresse d’œuvre incontestée de la stabilité du pays notamment à travers son concept « armée-nation », l’armée sénégalaise n’en est pas moins un « gendarme » du continent africain et un « gardien de la paix » dans le monde.









Avec un palmarès reluisant en matière de maintien de la paix en Afrique et dans le monde, la grande muette s’est érigée, au fil du temps, en acteur incontournable pour les organismes sous-régionaux (CEDEAO), continentaux (UA) et internationaux (Nations-Unies). Son apport en moyens humains et logistiques dans les différentes missions de maintien de l’ordre et de la paix à travers le monde, est sans commune mesure. En effet, sa présence dans les théâtres d’opérations extérieures lui a permis de gagner en expérience mais également de se forger un rayonnement international.









Une réputation qui vaut aujourd’hui à l’armée sénégalaise, la confiance totale des Nations-Unies dont elle est la première contributrice francophone dans les différentes missions déployées un peu partout dans des pays en crise. Cependant, avant de conquérir le monde comme gardienne de la paix, l’armée sénégalaise s’est d’abord illustrée dans la sous-région en réussissant, sans mandat des organisations régionales ou internationales, à enrayer des tentatives de coup d’État en Gambie en 1980 et en 1981 ou en Guinée Bissau.









Opérations Fodé Kaba 1 et 2 (Gambie), Gabou (Bissau)









Ses opérations les plus emblématiques restent Fodé Kaba 1 et 2 en Gambie ainsi que Gabou en Guinée Bissau. Déclenchée le vendredi 31 octobre 1980, l’opération Fodé Kaba 1 a duré 8 jours. Deux hélicoptères Puma de militaires sénégalais se sont posés dans la cour du Palais présidentiel et à la cathédrale qui le jouxte. Un autre Fokker transportant un contingent de militaires sénégalais a atterri à l’aéroport. La simple présence des Jambars avait réussi à dissuader les mutins dirigés par Kukoy Samba Sagna. Ce dernier et ses hommes avaient assassiné le Général Mahoney, proche du président d’alors Dawda Kairaba Jawara.









Boubacar Cissé, à l’époque sergent à la première compagnie des parachutistes qui avait participé aux deux opérations confie dans un entretien accordé à Seneweb en 2017 : « Général Mahoney a été assassiné chez lui tôt le matin par des inconnus qui voulaient atteindre Jawara. Il était le chef de la police gambienne. Kukoy pensait que si le général était assassiné, le président pourrait facilement être atteint lors des funérailles. Il fallait rapidement descendre pour sauver Kairaba Jawara ». Sur les lieux, l'armée a sécurisé la messe et est restée une semaine à patrouiller dans le pays avant de retourner sur Dakar le samedi 08 novembre 1980.











https://www.seneweb.com/news/ Dossier%20de%20la%20redaction/ operations-en-gambie-il-etait- une-fois-l_n_205162.html









Kukoy revient à la charge le 31 juillet 1981, profitant du voyage du président Jawara et de sa deuxième femme en Angleterre pour prendre le contrôle du palais. Alerté par son homologue gambien, le président Diouf envoie un commando de 93 hommes. Au terme d’une opération de 6 jours, l’armée finit par faire revenir l’ordre en Gambie. Une troisième mission a été également menée en Gambie en 2017. Les hommes du Général, François Ndiaye, avaient réussi à chasser Yahya Jammeh (qui a régné d’une main de fer pendant plus de deux décennies en Gambie) et installer Adama Barrow, vainqueur de l’élection présidentielle, au pouvoir.