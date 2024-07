3,5 tonnes de produits impropres à la consommation incinérées à Thiadiaye sous fond de plaidoyer

La sous-brigade de l’hygiène de Thiadiaye a incinéré 3,5 tonnes de produits impropres à la consommation, d'une valeur marchande de 2.700.000 F CFA.











Selon l’adjudant Mbaye Sarr, Chef de la sous-brigade de Thiadiaye, ces produits composés de bouillons, boissons, bouillons, lait, de beurre, de fromages, entre autres, ont été saisis au cours de ces dix derniers mois.









"Ces produits sont dangereux à la consommation humaine et peuvent causer des intoxications. J'invite la population à collaborer avec le service d'hygiène. Nos portes sont grandement ouvertes. Si la population a des problèmes quelque part, elle doit saisir nos services pour qu'on puisse agir", a déclaré l’adjudant Mbaye Sarr, chef de la sous-brigade de Thiadiaye qui polarise les communes de Thiadiaye, Fissel, Sessene, Ndiaganiao, Sandiara.









Le sous-préfet de l'arrondissement de Sessene, Richard Birame Faye qui a supervisé les opérations a déclaré : « Nous avons la particularité d'avoir beaucoup de Louma (des marchés hebdomadaires) où certains commerçants véreux profitent de ces Loumas pour écouler des produits périmés ».









Lors de l’incinération, une séance de sensibilisation a été faite auprès de la population l’invitant à adopter les bonnes pratiques d'hygiène surtout en cette période hivernage. Selon l’Adjudant Mbaye Sarr "qui dit hivernage, dit prolifération de maladies.









Le sous-préfet, Ricard Birame Faye a invité les populations à respecter scrupuleusement les mesures préconisées par les services techniques. Il a rappelé que dans la commune de Nguéniène, 130 ml de pluies ont été enregistrés.









" Nous sommes au cœur de l'hivernage, si on n’apprend pas à vivre avec l'eau, on aura des problèmes d'hygiène et de santé. Je rappelle que le Service d'Hygiène fait partie des services les plus importants pour les pouvoirs publics. Je sollicite des autorités compétentes le renforcement de l'effectif de la sous-brigade d'hygiène de Thiadiaye", a souligné le sous-préfet, Richard Birame Faye.









Il sollicite des autorités compétentes le renforcement de l'effectif de la sous-brigade de Thiadiaye. Surtout que pour faire cette opération, il a fallu que le régional du service, le capitaine Idrissa Ndiaye mobilise ses agents pour appuyer la sous-brigade de Thiadiaye.









Le service d'hygiène mènera des opérations de sensibilisation dans les maisons, les loumas durant la semaine prochaine.