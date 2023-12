3 façons simples de gagner de l'argent avec 1xBet

Fatigué de travailler dur 10-12 heures par jour ? Que diriez-vous de ne pas dépendre de personne et d'obtenir des versements solides grâce aux paris sportifs ? 1xBet est prêt à tout vous dire sur les types de paris les plus populaires afin d’offrir une incroyable opportunité.







Ce qui est nécessaire





Tout d’abord, vous avez besoin d'un accès à Internet - à partir d'un smartphone, d'un ordinateur portable, d'un ordinateur de bureau ou d'une tablette.En ce qui concerne les smartphones, nous vous recommandons de télécharger l'application 1xBet pour Android ou iOS.





Termes de base





Les marques de paris sportifs ont quelques termes de base qui sont à connaître. Les plus importants sont ‘’évènement’’, ‘’cotes’’, ‘’ligne’’ et ‘’pari’’. Parlons-en en prenant l'exemple du football - le sport le plus populaire.





Événement





Le plus simple et le plus compréhensible pour les joueurs qui souhaitent placer un pari est le résultat d'un seul match de football. Bien sûr, vous pouvez parier sur d'autres événements liés au football sur le site 1xBet. Par exemple, lors de la Coupe du monde, vous pourriez essayer de deviner le champion du monde, parier sur un meilleur buteur et gardien, ou même parier si l'un des joueurs pouvait marquer un but avec son talon.





Chances





Dans ce cas-là, il s’agit de chiffres indiquant le montant des gains. Par exemple, si dans le match Liverpool - Chelsea, la cote sur la victoire de Liverpool est de 1,905, cela signifie que si Liverpool gagne, le joueur qui a parié 10 $ sur ce résultat reçoit 19,05 $. Un pari de 10 $ sur un match nul avec la cote de 4,02 vous rapporte 40,2 $, tandis qu'un pari sur Chelsea gagnant avec la cote de 4,12 transformera vos 10 $ en 41,2 $. Plus les cotes sont élevées, plus le joueur qui fait un bon pari reçoit. C'est pourquoi nous offrons toujours les cotes plus élevées que ceux de concurrents principaux - nous voulons que vous soyez rentable en jouant et en gagnant avec nous.





Ligne





Toutes les cotes pour un événement sportif forment une ligne. Il y a des cotes pour une victoire, un match nul et une défaite pour chaque équipe; des côtes pour une double chance (par exemple, pour la première victoire de l'équipe ou un match nul), le nombre de buts marqués, etc. Nous vous recommandons de ne pas vous hâter et de faire des paris simples.





Inscription

Tout est clair ? Eh bien, maintenant il ne vous reste plus qu'à vous inscrire. Il ne vous faut que visiter le site ou l'application 1xBet, appuyer sur « Inscription » et suivre les instructions de l'interface. Le processus prend quelques minutes en étant aussi simple que possible.





Premier dépôt et bonus





Pour commencer à parier, il vous faut déposer de l'argent sur votre compte joueur. Cette opération peut être effectuée à l'aide de plusieurs systèmes de paiement internationaux. Le processus est simple, rappelant le réapprovisionnement d'un compte mobile via Internet. N'oubliez pas que 1xBet propose à ses nouveaux joueurs. Par exemple, si vous déposez 100 $ sur votre compte, nous augmenterons le montant.

Les formalités, sont-elles suivies? Passons à la partie la plus intéressante: trois façons simples de gagner de l'argent avec les paris.





Pari simple





Un simple pari sur le résultat d'un match de football. Vous n'avez pas à deviner un score exact - il vous suffit de déterminer si le match sera fini par la victoire de l'équipe 1 (dans ce cas-là, vous devez choisir la côte coefficient pour W1), la victoire de l'équipe 2 (choisissez la cote pour W2) ou un match nul (recherchez la cote pour X). Rien de compliqué, oui ?

N'oubliez pas qu’il est dangereux de chasser la cote maximale - plus sa valeur est élevée, plus la probabilité du résultat dans lequel vous recevrez le paiement maximal est faible. Voyons comment ça marche sur l'exemple du jeu Girona - Barcelona. Le premier est l'équipe moyenne de la Liga espagnole, et le second est le seul leader et l'un des clubs de football les plus célèbres du monde. Les côtes de Girona sont de 6,1, ce qui signifie qu'en pariant 10 $, vous obtiendrez 61 $. Mais est-il probable que l'équipe moyenne batte le leader ? C’est vrai, la probabilité est faible - cette saison, il n y a eu qu’une seule défaite de Barça en championnat, pas face n'importe qui, mais face au Real Madrid. Par conséquent, la victoire de Barcelone paraît beaucoup plus réelle, mais les chances sont plus faibles - 1,582. Vous pariez 10 $ et prenez 15,82 $ si vous gagnez. L'argent facile? Qui a dit que c'était mauvais ?





Pari en un clic/Pari rapide





Le type de pari le plus simple. Premièrement, vous pouvez placer un pari en un clic en choisissant un montant standard parmi les options proposées. Ensuite, une seule frappe sur l'écran du smartphone et vous pouvez revenir regarder votre émission de télé préférée. Deuxièmement, le joueur peut sélectionner un événement, taper son montant souhaité et placer un pari. C’est aussi considéré comme un pari rapide car l'utilisateur n'a pas besoin d'ajouter un événement au coupon - une liste d'événements sur lesquels vous souhaitez parier (dans notre cas, cela pourrait être une liste de matchs de football).





Express





Cette méthode offre les gains les plus gros aux enjeux les plus bas en étant considérée comme une véritable île au trésor pour gagner. Vous avez à collecter des paris sur les résultats de plusieurs événements (de 2 à 30) dans un coupon et si vous avez deviné tous les résultats, les cotes des événements sont multipliées entre elles. Par exemple, si vous avez collecté un express comprenant trois événements (trois matchs de football) avec des cotes de 2, 1,5 et 1,4, alors, en cas de succès, le coefficient total de votre accumulateur sera de 4,2. Autrement dit, en misant 10$, vous recevez 42 $ !